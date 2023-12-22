Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Подразделения "Южной" группировки российских войск при помощи противовоздушной систем обороны и радиоэлектронной борьбы отразили на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, находящихся на вооружении противника. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 января сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.

Сбиты 25 украинских летательных беспилотных аппаратов в районах населенных пунктов Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое Донецкой Народной Республики, а также 13 снарядов РСЗО HIMARS. Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

Артиллерия смогла отразить пять атак со стороны штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. задачи выполнены в районах населенных пунктов Веселое и Богдановка. Ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем дополнительно нанесено поражение живой силе и технике ВСУ, размещенной в районе Курдюмовки.

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Фото и видео: Минобороны России