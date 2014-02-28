Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Боевые российские подразделения тз "Западной" группировки сил в ходе специальной военной операции на купянском направлении. за последние сутки отразили 10 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки.Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 19 декабря глава пресс-службы "Западной" группировки сил Сергей Зыбинский. Офицер пояснил, что задачи реализованы при поддержки артиллерии.

В ходе активной обороны мотострелковые подразделения отразили 10 контратак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад при поддержке бронетехники. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада".

Общие потери противника составили свыше 60 человек личного состава, а также один танк немецкого производства Leopard 2, три боевые машины пехоты, два бронированных транспортера, одна 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и два миномета.

Минобороны: российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России