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МО РФ заявило об отражении 10 контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

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Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Боевые российские подразделения тз "Западной" группировки сил в ходе специальной военной операции на купянском направлении. за последние сутки отразили 10 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки.Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 19 декабря глава пресс-службы "Западной" группировки сил Сергей Зыбинский. Офицер пояснил, что задачи реализованы при поддержки артиллерии.

В ходе активной обороны мотострелковые подразделения отразили 10 контратак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад при поддержке бронетехники.

Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада".

Общие потери противника составили свыше 60 человек личного состава, а также  один танк немецкого производства Leopard 2, три боевые машины пехоты, два бронированных транспортера, одна 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и два миномета. 

Минобороны: российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, минобороны, сво, сергей зыбинский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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