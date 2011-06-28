Минобороны: российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Южно-Донецком направлении

Кроме того, российские войска уничтожили три пикапа и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Вооруженные силы России отразили четыре атаки штурмовых групп украинских на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток".

Атаки войск противник были отражены во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР). Общие потери ВСУ составили до 96 военнослужащих. Кроме того, российские войска уничтожили три пикапа и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли огневое поражение по двум опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении

Видео: Минобороны России