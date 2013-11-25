Минобороны: российские войска нанесли огневое поражение по двум опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении

Общие потери противника на данном направлении составили до 250 военнослужащих.

Вооруженные силы России нанесли огневое поражение по двум опорным пунктам украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Поражение опорным пунктам противника нанесли артиллерией, противотанковыми ракетными комплексами и FPV-дронами. Также российские войска поразили шесть блиндажей, четыре огневые позиции гранатометных расчетов АГС и СПГ и два минометных расчета орудий 82-го и 120-го калибра. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250 военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России