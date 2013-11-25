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Минобороны: российские войска нанесли огневое поражение по двум опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении

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Общие потери противника на данном направлении составили до 250 военнослужащих.

Вооруженные силы России нанесли огневое поражение по двум опорным пунктам украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Поражение опорным пунктам противника нанесли артиллерией, противотанковыми ракетными комплексами и FPV-дронами. Также российские войска поразили шесть блиндажей, четыре огневые позиции гранатометных расчетов АГС и СПГ и два минометных расчета орудий 82-го и 120-го калибра. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250 военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, донецкое направление, минобороны россии, огневое поражение, опорные пункты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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