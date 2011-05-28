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Минобороны: российские войска отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

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Общие потери противника составили более 50 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили семь контратак штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Контратаки штурмовых групп механизированной и десантно-штурмовой бригад противника были отражены в ходе ведения активной обороны в районах озера Лиман и северной окраины Синьковки. Кроме того, российские войска отразили атаки десантно-штурмовой бригады на направлении Терны и Житловка. Общие потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, одна боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", две ББМ и две гаубицы Д-30.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Мста-С".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, контратаки, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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