Минобороны: российские войска отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Общие потери противника составили более 50 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили семь контратак штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Контратаки штурмовых групп механизированной и десантно-штурмовой бригад противника были отражены в ходе ведения активной обороны в районах озера Лиман и северной окраины Синьковки. Кроме того, российские войска отразили атаки десантно-штурмовой бригады на направлении Терны и Житловка. Общие потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, одна боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", две ББМ и две гаубицы Д-30.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Мста-С".

Видео: Минобороны России