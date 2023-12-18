Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Мста-С"

Боевые действия ведутся на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы САУ "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты орудия уничтожают укрепления украинских войск. Боевые действия ведутся на Купянском направлении. Артиллеристы наносят точные удары по целям. Также в военном ведомстве отметили, что расчеты САУ "Мста-С" работают в сложнейших условиях как с оборудованных, так и с неподготовленных позиций.

Ранее в Минобороны сообщили, что МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН.

Видео: Минобороны России