Минобороны: МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН

Козельское соединение является первым в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс стационарного базирования.

Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что Козельское соединение является первым в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс стационарного базирования. Само перевооружение заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании необходимой инфраструктуры для подготовки дежурных сил.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России