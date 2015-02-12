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Минобороны: МБР "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН

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Козельское соединение является первым в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс стационарного базирования.

Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Ярс" загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что Козельское соединение является первым в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс стационарного базирования. Само перевооружение заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании необходимой инфраструктуры для подготовки дежурных сил.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: мбр ярс, минобороны россии, пусковая установка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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