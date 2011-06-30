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Минобороны: российские войска отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ на Донецком направлении

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Общие потери противника составили до 290 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили атаки штурмовых групп бригад украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Атаки штурмовых групп бригад противника отразили при поддержке огня артиллерии в районах населенных пунктов Клещеевка и Победа. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки, Богдановки, Артемовского, Раздоловки, Красного, Андреевки и Марьинки. Общие потери противника составили до 290 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, один пикап и один миномет.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: атаки, вооруженные силы россии, донецкое направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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