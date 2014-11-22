Минобороны: российские войска отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Потери противника составили до 35 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили четыре контратаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Атаки штурмовых групп двух механизированных бригад противника были отражены в ходе ведения активной обороны на направлении Ольшана. Кроме того, российские войска уничтожили три минометных расчета ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Кисловка и балки Бедный Яр. Потери противника составили до 35 военнослужащих, шесть военнослужащих взяты в плен.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28Н.

Видео: Минобороны России