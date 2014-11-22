Минобороны: российские войска отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы России отразили четыре контратаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
Атаки штурмовых групп двух механизированных бригад противника были отражены в ходе ведения активной обороны на направлении Ольшана. Кроме того, российские войска уничтожили три минометных расчета ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Кисловка и балки Бедный Яр. Потери противника составили до 35 военнослужащих, шесть военнослужащих взяты в плен.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28Н.
Видео: Минобороны России
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