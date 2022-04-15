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МО РФ: военные за сутки поразили 132 объекта на Украине

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Игорь Конашенков сообщил о ликвидации живой силы ВСУ.

В министерстве по обороне России сообщили о том, что специалисты за последние сутки поразили 132 военных объекта на Украине. Соответствующее заявление в рамках регулярного вечернего брифинга от 14 апреля сделал перед журналистами официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ подчеркнул, что в том числе ликвидировано 110 районов с расположением личного состава противника.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе: восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи, склад боеприпасов.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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