МО РФ: военные за сутки поразили 132 объекта на Украине

Игорь Конашенков сообщил о ликвидации живой силы ВСУ.

В министерстве по обороне России сообщили о том, что специалисты за последние сутки поразили 132 военных объекта на Украине. Соответствующее заявление в рамках регулярного вечернего брифинга от 14 апреля сделал перед журналистами официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ подчеркнул, что в том числе ликвидировано 110 районов с расположением личного состава противника.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе: восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи, склад боеприпасов. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны России