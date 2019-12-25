Игорь Кириллов рассказал о том, какие ведомства финансировали украинские биолаборатории.

В МО РФ заявили, что США выделили свыше $350 млн Украинскому научно-технологическому центру. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга поделился руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Эксперт пояснил, что местный УНТЦ распределял денежные гранты на проведение интересующих Пентагон исследований в сфере создания биологического оружия. По данным ВС РФ, заказчиками и спонсорами экспериментов на Украине были лица из Госдепа США и Пентагона. Финансирование осуществлялось также из средств Агентства по защите окружающей среды, Министерств по сельскому хозяйству, здравоохранения и энергетики Вашингтона.

Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтоном было израсходовано более $350 миллионов. Игорь Кириллов, представитель МО РФ

Начальник войск РХБЗ привел конкретный пример проекта, подготовленного западными кураторами УНТЦ. Он представил документ от 11 марта 2022 года, в котором отмечается, что специалистами наблюдался "отток научных экспертов в области разработки средств доставки и современного вооружения, работавших на украинских учреждениях, а также экспертов в области разработки биологического, радиологического, химического и ядерного оружия". При этом наиболее подготовленных ученых, которых было от 1000 до 4000 тысяч человек, оставили в неблагоприятных материальном и профессиональном состояниях. Американцы подчеркнули, что такие условия сделали их уязвимыми к переходу на работу в ряд других стран.

В Минобороны рассказали, какими проектами интересовались США на Украине.

Фото и видео: Минобороны России