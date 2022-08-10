МО РФ сообщило об уничтожении германской ЗРПК "Гепард" в Николаевской области

Игорь Конашенков сообщил об уничтожении немецкой установки под Новопавловкой.

Российское министерство по обороне сообщило об уничтожении немецкого зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Гепард", установленного в Николаевской области. Об этом журналистам в рамках регулярного утреннего брифинга от 10 августа рассказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что данную установку германия поставила Киеву и ВСУ в качестве военной помощи. Устройство военные из РФ обнаружили в районе населенного пункта Новопавловка.

В Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Гепард". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России