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МО РФ: ВКС ликвидировали до 100 националистов в Харьковской области

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Игорь Конашенков сообщил о миссии УКС РФ за последние сутки.

Воздушно-космические силы России ликвидировали до 100 украинских националистов в Харьковской области. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 10 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что высокоточным оружием были произведены удары в рамках специальной военной операции по пунктам  временной дислокации подразделений противника. Речь идет о 93-й механизированной бригаде ВСУ.

В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до 100 националистов и более 20 единиц военной техники.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт подчеркнул, что российские военные также уничтожили до 30 украинских военных в Красногоровке. Ударом ВКС РФ на территории Донецкой Народной Республики поражен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 30 военнослужащих из личного состава, а также свыше 6 000 артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, уничтожены семь единиц автотехники.

МО показало видео применения снарядов "Краснополь" во время спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: андреевка, вкс россии, всу, игорь конашенков, красногоровка, минобороны, националисты, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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