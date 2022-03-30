МО РФ: самолет сбил Су-24 ВСУ в ходе воздушного боя

Игорь Конашенков рассказал об успехах авиации РФ.

Российское министерство по обороне заявило, что самолет ВС РФ сбил боевой борт Су-24 Вооруженных сил Украины в ходе воздушного боя, проводимого в рамках специальной военной операции. Соответствующее заявление на регулярном утреннем брифинге с журналистами от 30 марта сделал официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что инцидент зафиксирован около белорусско-украинской границы, в Ровенской области.

В районе населенного пункта Тюмень Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 Военно-воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

По словам Игоря Конашенкова, средствами противовоздушной обороны России за последние сутки были ликвидированы десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны упали в районах населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск, Горловка, Луганск и Рубежное.

МО РФ на Украине уничтожила три ЗРК - С-300 и два "Бук-М1".

Фото и видео: Минобороны России