Игорь Конашенков рассказал о ликвидации средств ВСУ за 29 марта.

В течение прошедшего дня в рамках проведения специальной военной операции на Украине российская авиация уничтожила три зенитных ракетных комплекса противника - один С-300 и два "Бук-М1". Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга от 30 марта перед журналистами сделал официальный представитель министерства по обороны РФ Игорь Конашенков. Также эксперт подчеркнул, что ВС РФ поразила воздушным ударом штаб сил специальных операций Киева, находящийся в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1 752 танка. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

ВС РФ также уничтожили 184 украинских установки реактивных систем залпового огня, 734 единиц артиллерии и миномета, 1 640 единиц автомобильной техники.

ВС РФ уничтожили комплексом "Искандер" два крупных склада вооружения в Донецкой области.

Фото и видео: Минобороны России