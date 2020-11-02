МО РФ показало подготовку экипажей БМПТ "Терминатор"

Задачи выполняются "Центром" в тыловой зоне СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки войск перед выполнением боевых задач на красноармейском направлении проходят обучение на боевых машинах поддержки танков БМПТ "Терминатор". Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что тренировки проводятся на территории полигонов в зоне специальной военной операции. Экипажи продолжают оттачивать навыки на тыловых участках СВО. Опытные инструкторы делятся опытом сражений с вновь прибывщими бойцами. Новобранцы обучаются тактическим приемам, скоростному вождению техники, стрельбе прямой наводкой по объектам противника, а также огню с закрытых огневых позиций.

БМПТ позволяет это быстро и точно уничтожать все огневые средства или бронетехнику противника. Боевая машина уничтожает огневые средства, возможные, которые выявляет разведка, и уже танк спокойно работает по огневым точкам, опорникам противника. Владимир Лобканов, командир взвода

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Фото и видео: Минобороны России