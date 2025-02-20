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"Солнцепек" российских десантников нанес удар по пехоте ВСУ в Курской области

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Задача выполнена в рамках СВО тульскими десантниками.

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) "Солнцепек" ударили по скоплению пехоты Вооруженных сил Украины, находившейся в опорных пунктах. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен представителями Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в ходе проведения специальной военной операции на территории приграничного Суджанского района Курской области. 

Ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с живой силой противника. В этот раз ТОСы празили живую силу ВСУ, укрывшуюся в замаскированных пунктах.

пресс-служба Минобороны России

Расчет ТОС работает преимущественно в темное время суток. Экипажи выдвигаются на огневые позиции с наступлением сумерек. После стрельбы боевая машина сразу покидает участок и уезжает в тыл на дозарядку. 

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, курская область, минобороны, сво, солнцепек
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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