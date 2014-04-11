МО РФ: над Херсоном сбиты 12 снарядов РСЗО и две ракеты "Точка-У"

Игорь Конашенков рассказал о неизбирательной массированной атаке ВСУ.

В российском министерстве по обороне сообщили, что над Херсоном военные сбили 12 снарядов реактивной системы залпового огня противника и две ракеты "Точка-У". Соответствующими данными в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 28 апреля поделился официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В воздухе над городом сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты "Точка-У". Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что фрагменты одной из сбитых украинских ракет "Точка-У" упали на территории Шевченковского парка. Конашенков подчеркнул, что наносимые киевским режимом и конкретно местными националистами удары неизбирательного характера следует считать грубым нарушением международного права, а также военным преступлением. ПВО России отразила массированный ракетный удар по Херсону в районе жилых зданий, детских и социальных учреждений.

Конашенков: ракетные войска и артиллерия за ночь поразили 408 целей.

Фото и видео: Минобороны России