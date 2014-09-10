МО РФ: командиры 132-го разведбатальона ВСУ отказались выполнять приказы командования

Игорь Конашенков рассказал о том, что личный состав батальона отправился из Харьковской области в центр временного развмещения.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что местные руководители из 132-го разведывательного батальона Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Норцовка харьковской области отказались выполнять приказы командования. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 3 августа официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что причиной такого поведения со стороны противники стали большие потери личного состава от артиллерийского огня со стороны ВС РФ. Члены батальона переправились через реку Северский Донец в пункт временной дислокации.

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Фото и видео: Минобороны России