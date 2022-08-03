Минобороны РФ: сирийские военные провели масштабные учения при поддержке российских ВКС

Во время учений военнослужащие отработали форсирование водной преграды.

Сирийские военные провели масштабные учения при поддержке российских ВКС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Во время учений военнослужащие Сирии отработали форсирование водной преграды. Они провели наступательную операцию в районе озера Аль-Джаббуль.

Артиллеристы провели массированный обстрел побережья из разных видов орудий, после чего в сторону предполагаемого противника выдвинулись штурмовые отряды на танках и БТР, собранные российскими инструкторами.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28.

Видео: Минобороны России