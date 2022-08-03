Минобороны РФ: сирийские военные провели масштабные учения при поддержке российских ВКС

Сирийские военные провели масштабные учения при поддержке российских ВКС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Во время учений военнослужащие Сирии отработали форсирование водной преграды. Они провели наступательную операцию в районе озера Аль-Джаббуль.
Артиллеристы провели массированный обстрел побережья из разных видов орудий, после чего в сторону предполагаемого противника выдвинулись штурмовые отряды на танках и БТР, собранные российскими инструкторами.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28.
Видео: Минобороны России
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