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Минобороны РФ: сирийские военные провели масштабные учения при поддержке российских ВКС

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Во время учений военнослужащие отработали форсирование водной преграды.

Сирийские военные провели масштабные учения при поддержке российских ВКС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Во время учений военнослужащие Сирии отработали форсирование водной преграды. Они провели наступательную операцию в районе озера Аль-Джаббуль.

Артиллеристы провели массированный обстрел побережья из разных видов орудий, после чего в сторону предполагаемого противника выдвинулись штурмовые отряды на танках и БТР, собранные российскими инструкторами.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, россия, сирия, учения
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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