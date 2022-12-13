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МО РФ: Российская авиация за сутки сбила три украинских самолета

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Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС России на СВО.

Российская истребительная авиация от Воздушно-космических сил страны уничтожила за последние сутки проведения специальной военной операции сразу четыре украинских самолета. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков . Генерал-лейтенант РФ заметил, что ликвидированы такие средства противника как один боевой самолет Су-25 и два образца МиГ-29.

Сбиты три самолета воздушных сил Украины, в том числе: в районах населенных пунктов Новоукраинка и Сергеевка Донецкой народной республики, в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авиация, вкс россии, всу, игорь конашенков, миг-29, минобороны, сво, су025
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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