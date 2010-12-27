МО "Литейный" предложили освятить

Избиратели возмутились действиями депутатов, которые вместо работы демонстрировали свои сексуальные предпочтения.

Петербуржцы предложили муниципальным депутатам "Литейного" освятить здание. Такая инициатива поступила в адрес избранных политиков, которые на заседании стали размахивать радужным флагом.

Помочь отбившимися от веры решил помочь глава содружества ветеранов "За други своя" Валентин Боцвин. Мужчина таким образом отреагировал на действия "яблочника" Сергея Трошина. Тот продемонстрировал флаг ЛГБТ-сообщества прямо во время собрания.

Произошло осквернение. Надо священника пригласить и освятить, чтобы это не повторилось, чтобы мы не превратились в Европу заметил местный житель

Напомним, что заседание все же было отменено. Депутатам пришлось это сделать из-за несобравшегося кворума. Представители партии "Яблоко" (11 человек) не явились на выборы нового главы, так как недавно сами избрали своего руководителя. В тот раз на собрании не было уже "единороссов".

Ранее Piter.tv писал о том, что в "Литейном округе" состоялось еще одно первое заседание муниципального совета.

Фото: Pixabay.com

