В "Литейном округе" состоялось еще одно первое заседание муниципального совета

На этот раз скандал вызвала публичная поддержка секс-меньшинств.

В муниципальном округе "Литейный" состоялось второе первое заседание. На нем депутаты обсудили "гей-лобби". На встречу с недавно избранными политиками пришло около четырех десятков местных жителей. Они оказались недовольны действиями "яблочников", которые разместили в офисе радужный флаг. Его показал один из представителей власти.

Депутатов также посчитали виновными в саботаже работы. Члены МО не явились на прошлое заседание, которое было созвано главой прошлого созыва Павлом Дайняком. Однако сами члены партии "Яблоко" верховенство "ЕР" не признали. Как и легитимность прошлого заседания. Они добавили, что уже избрали собственного главу округа. На этот раз бойкотировали заседание уже "единороссы". Они назвали это симметричным ответом. Таким образом сейчас в МО действует своеобразное двоевластие.

Напомним, что в совете "ЕР" получила 8 мандатов из 20. Остальные места отданы членам партии "Яблоко". Как и в большинстве округов Центрального района, большинство голосов отдали оппозиционерам. Сейчас некоторые жители считают себя обманутыми, так как политики думают над проведением шествия, которое могло бы относиться с представителям секс-меньшинств.

Защищать права сексуальных меньшинств! Коллеги, ну муниципалитет – это не та площадка! То, что можно делать в быту, нельзя выносить на общественное обсуждение, есть же этика отмечали петербуржцы

Официально предыдущим глава продолжает исполнять свои обязанности, пока не выберут нового. Сделать это возможно только если кандидат наберет более двух третей голосов.

Ранее Piter.tv писал о том, что на заседании МО "Юго-Запад" распылили перцовый баллончик.

Фото: Piter.tv

