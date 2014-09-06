МОК отреагировал на слова главы USADA о российских олимпийцах

Ранее президент агентства потребовал обнародовать результаты допинг-проб спортсменов РФ.

Международный олимпийский комитет обсудит слова президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который потребовал обнародовать результаты допинг-проб российских олимпийцев. Об этом рассказал ТАСС руководитель комиссии по допингу МОК Ненад Лалович.

В своем открытом письме Тайгарт заявил, что РФ продолжает мошенничать в спорте, что требует более сурового наказания для нее. По его словам, принятые ранее меры являются фарсом и все еще позволяют России "посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей".

Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые - в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. Ненад Лалович, руководитель комиссии по допингу МОК

Ранее одиннадцатую золотую медаль для олимпийской команды России на Играх в Токио принесла команда саблисток. В напряженном финале Софья Великая, София Позднякова, Светлана Шевелева и Ольга Никитина победили француженок со счетом 45:41.

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