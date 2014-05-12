Камеры "Лахта Центра" засняли пролет МКС в небе над Петербургом

На видео, помимо МКС, попали и самолёты, следующие в сторону аэропорта Пулково.

В небе над "Лахта Центром" удалось зафиксировать Международную космическую станцию (МКС). Запись, сделанная в этом районе, была опубликована в социальных сетях пресс-службой небоскреба.

На видео, помимо МКС, попали и самолёты, следующие в сторону аэропорта Пулково, что позволило наглядно показать разницу между этими объектами.

20 ноября 1998 года был осуществлён запуск первого модуля Международной космической станции – "Заря". Созданный в России, он заложил основу для создания МКС и стал важным этапом в развитии космонавтики. "Заре" принадлежит важная роль в создании орбитальной лаборатории, которая играет важную роль в научных исследованиях и помогает человечеству глубже узнать тайны Вселенной.

Следующий пролёт МКС будет наблюдаться сегодня и в ближайшие недели, уточнили в "Лахте Центре".

Ранее мы сообщили о том, что новый досмотровый комплекс для "Лахта центра" построят в Приморском районе.

Видео: Telegram / Lakhta Center│Лахта Центр