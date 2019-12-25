МИД заявил об отсутствии ответа США на предложение Путина по ДСНВ

Американские власти ограничились несколькими сообщениями от должностных лиц в соцсетях.

МИД России заявил об отсутствии ответа США на предложение президента Владимира Путина продлить на год ДСНВ. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября. цитата из сообщения МИД РФ

Отмечается, что пока что американские власти ограничились несколькими сообщениями от должностных лиц в соцсетях. Однако Москва ожидает официального ответа от Вашингтона.

В министерстве подчеркнули, что в случае продления договора Россия готова заморозить количество ядерных снарядов на год, если США не поставит дополнительных условий.

В МИДе напомнили, что если договор о контроле за ядерным вооружением будет продлён на год, то это время можно будет потратить на двухсторонние переговоры о будущих условиях и факторах, которые влияют на стратегическую стабильность.

Ранее генсек Совета Европы заявила о значительном улучшении отношений с Россией.

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