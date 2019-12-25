МИД заявил, что Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3

Рябков подчеркнул, что характер требований США не устраивает Москву.

МИД России заявил, что Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Дипломат считает, что Россия не может разговаривать на языке ультиматумов. При этом он отметил, что попытки давления со стороны Штатов по вопросу контроля над вооружением только уменьшают шансы достигнуть договорённостей. Рябков подчеркнул, что характер требований США не устраивает Москву.

Ранее в США назвали условие продления ДСНВ с Россией.

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