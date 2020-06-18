МИД прокомментировал сроки открытия границ с европейскими странами

В Министерстве иностранных дел России прокомментировал сроки открытия границ со европейскими странами. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
В МИД отметили, что сейчас рано говорить об открытии границ по популярным направлениям у туристов.
В сообщении сказано, что мировая угроза коронавируса пока не преодолена и это "всем очевидно". Поэтому решение об открытии границ должно быть взвешенным и тщательно проработанным и учитывать эпидемиологическую ситуацию в России и мире.
Ранее Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу.
Видео: Youtube/ Oleg Besedin TVN
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