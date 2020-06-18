  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:46
138
matveyvn
Код вставки плеера

МИД прокомментировал сроки открытия границ с европейскими странами

0 0

Мировая угроза коронавируса пока не преодолена.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировал сроки открытия границ со европейскими странами. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В МИД отметили, что сейчас рано говорить об открытии границ по популярным направлениям у туристов.

В сообщении сказано, что мировая угроза коронавируса пока не преодолена и это "всем очевидно". Поэтому решение об открытии границ должно быть взвешенным и тщательно проработанным и учитывать эпидемиологическую ситуацию в России и мире.

Ранее Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу.

Видео: Youtube/ Oleg Besedin TVN

Теги: европа, мид рф, открытие границ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии