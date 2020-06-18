МИД прокомментировал сроки открытия границ с европейскими странами

Мировая угроза коронавируса пока не преодолена.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировал сроки открытия границ со европейскими странами. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В МИД отметили, что сейчас рано говорить об открытии границ по популярным направлениям у туристов.

В сообщении сказано, что мировая угроза коронавируса пока не преодолена и это "всем очевидно". Поэтому решение об открытии границ должно быть взвешенным и тщательно проработанным и учитывать эпидемиологическую ситуацию в России и мире.

Ранее Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу.

Видео: Youtube/ Oleg Besedin TVN