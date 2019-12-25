Глава Роспотребнадзора прокомментировала сроки выезда россиян за пределы страны.

Анна Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на главы Роспотребнадзора. Чиновница отметила, что граждане РФ смогут отправиться в путешествия в иностранные государства, когда риск распространения коронавируса в мире достигнет минимального значения или его не будет вовсе.

Когда риски будут минимальными, когда риска распространения заболевания не будет, вот тогда можно будет открывать все границы, международные рейсы запускать

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница объяснила, что когда в стране много зараженных, то увеличиваются риски распространения инфекции. По словам Поповой, новый рост инфицированных демонстрируют страны, которые оставили границы открытыми или открыли их раньше других.

Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью.