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Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью
Сегодня, 11:49
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lesjasap

Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью

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Медики готовятся к массовой вакцинации населения.

Анна Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила журналистам во время заседания глав служб государств-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эксперт пояснила, что российское ведомство занимается разработкой программы по уменьшению рисков инфицирования во время ожидаемой второй вспышки COVID-19.

Сегодня мы готовимся к осеннему подъему респираторных инфекций и разрабатываем специальные планы для того, чтобы нивелировать все риски

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница отметила, что в первую очередь медики создают вакцину против коронавируса. Чиновники готовятся к организации массовой вакцинации населения. Это позволит повысить уровень коллективного иммунитета.

У переболевших коронавирусом россиян нашли общее осложнение.

Теги: анна попова, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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