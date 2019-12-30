В МИД высказались об отмене  визита в Россию делегации из Нидерландов

Российские дипломаты считают, что страна сознательно пошла на провокацию.

В МИД России прокомментировали отмену запланированного на февраль визита со стороны делегации из Нидерландов. Российские дипломаты подчеркнули, что планы нидерландской стороны поменялись после того, как одному из депутатов отказали во въезде в страну. Об этом пишут РИА Новости.

Речь идет о политике из партии "Демократы 66" Шурде Шурдсме. Ему запретили въезд в Россию из-за агрессивных высказываний в адрес Москвы. При этом нидерландскую сторону заранее предупредили о нежелательности этой персоны. В МИД РФ считают, что, несмотря на предупреждение, они сознательно пошли на эту провокацию, то есть стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению проблем.

Ранее конкурсант из России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020.