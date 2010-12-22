МИД осудил блокировку трех украинских телеканалов

Российские дипломаты ни раз говорили о неприемлемых действиях украинских властей.

МИД РФ осудил блокировку трех украинских телеканалов. С заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Действительно вопиющий факт наступления на свободу слова. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она подчеркнула, что российские дипломаты ни раз говорили о неприемлемых действиях украинских властей о отношении СМИ и интернет-площадок. По мнению Захаровой, это всё "запрещаются под предлогом противодействия мнимой угрозе и пропаганды со стороны РФ".

Ранее Захарова заявила, что сообщения о плохом обращении с осужденными в РФ Уиланом и Ридом безосновательны.

Фото: pixabay.com