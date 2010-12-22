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МИД осудил блокировку трех украинских телеканалов
Сегодня, 16:41
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matveyvn

МИД осудил блокировку трех украинских телеканалов

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Российские дипломаты ни раз говорили о неприемлемых действиях украинских властей.

МИД РФ осудил блокировку трех украинских телеканалов. С заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Действительно вопиющий факт наступления на свободу слова.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она подчеркнула, что российские дипломаты ни раз говорили о неприемлемых действиях украинских властей о отношении СМИ и интернет-площадок. По мнению Захаровой, это всё "запрещаются под предлогом противодействия мнимой угрозе и пропаганды со стороны РФ".

Ранее Захарова заявила, что сообщения о плохом обращении с осужденными в РФ Уиланом и Ридом безосновательны.

Фото: pixabay.com

Теги: мария захарова, мид рф, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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