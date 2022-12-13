МИД Японии: между QUAD и КНР нет конфликтов, пока Пекин следует международному праву

Ёсимаса Хаяси выступил на конференции в Нью-Дели.

Японское внешнеполитическое ведомство рассказало о том, что между четырехсторонним диалогом по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США, Япония) и КНР нет конфликтов, пока Пекин следует международному праву. Соответствующее заявление в ходе своего выступления на международной политологической конференции в Нью-Дели сделал глава МИД Ёсимаса Хаяси. Иностранец объяснил, что альянс не затрагивает военные вопросы, а занимается только практическим взаимодействием при открытой архитектуре.

Мы лишь призываем всех действовать в соответствии с международным правом. Поэтому пока Китай будет действовать подобным образом, следуя международному праву, между ним и QUAD не будет конфликтов. Ёсимаса Хаяси, глава МИД Японии

Напомним, что первая совместная встреча глав внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии состоялась сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года в виртуальном формате был организован первый саммит "четверки".

У береговой линии в Японии обнаружили второй шар диаметром 1,5 метра.

Фото и видео: YouTube / ANI News