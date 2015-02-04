Петер Сийярто объяснил, что страна занимает принципиальную позицию.

Венгрия не поддерживает западные антироссийские санкции, угрожающие газоснабжению. Соответствующее заявление сделал местный министр по иностранным делам Петер Сийярто, выступая на заседании парламента. Он напомнил, что страна также не поддерживает энергетическое эмбарго Евросоюза, касающееся трубопроводной нефти из РФ в регион.

Мы сразились за нашу правду, и в будущем тоже будет так, и мы бы хотели сейчас дать это понять: Венгрия не поддержит никакие санкции, если под угрозу будут поставлены поставки газа в страну. Петер Сийярто, глава МИД РФ

Чиновник напомнил политикам о том, что если бы венгерская делегация не смогла отвоевать свою позицию на саммите в Брюсселе, уже сейчас это привело к росту на 55-60% цен на топливо. Однако в ЕС пошли на встречу Будапешту и сделали исключение в трубопроводных поставках нефти. Запад и внутренняя оппозиция все еще предпринимают попытки, по словам Сийярто, оказать давление на позицию Венгрии.

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть) / Szijjártó Péter