Премьер Бельгии рассказал, кому в ЕС разрешат покупать нефть из России

Александер де Кроо сообщил об исключениях из запрета на поставки нефти в ЕС из России.

Премьер-министр Бельгии рассказал, каким странам на территории Евросоюза разрешат покупать нефть из России. Информацией с местными журналистами Александер де Кроо поделился во время брифинга по результатам первого дня саммита ЕС, проходившего в Брюсселе. Чиновник назвал исключения по закупке энергетических ресурсов при введении шестого санкционного западного пакета против Москвы.

Специальные исключения касаются Венгрии и Чешской Республики….страны, столкнувшиеся с прекращением поставок не по собственной воле, смогут закупать российскую нефть из других источников. Александер де Кроо, премьер-министр Бельгии.

Напомним, что лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против России. Они затронут поставки нефти, которые проходят по морской акватории. Поставки нефти через трубопроводы не будут под запретом. Александер де Кроо пояснил прессе, что Прага сможет временно продолжить закупки российского дизельного топлива. При этом Венгрия получит отсрочку для модернизации своих мощностей по нефтепереработке.

Премьер Греции проинформирует на саммите коллег по ЕС о "провокациях Турции".

Фото и видео: YouTube / Alexander De Croo



