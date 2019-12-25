Премьер Греции проинформирует на саммите коллег по ЕС о "провокациях Турции"

Кириакос Мицотакис напомнил турецкому лидеру о возможностях Афин по защите суверенитета.

Премьер-министр Греции проинформирует на саммите коллег по Евросоюзу о "провокациях Турции". Соответствующее заявление европейский лидер сделал во время своего прибытия на первый день мероприятия, проходящего в Брюсселе. Кириакос Мицотакис заметил, что Афины не позволят никому оспаривать суверенитет своего государства. Чиновник уверен, что на стороне Греции находится международное право, а также сильные союзники и значительные инвестиции, дающие сдерживающие возможности.

Я проинформирую моих коллег, участвующих в саммите, о недавних активных провокациях Турции и их влиянии на стабильность в Восточном Средиземноморье. Греция отвечает на эти провокации уверенно и решительно. Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил прессе о том, что для него больше "не существует" премьер-министра Греции. Это заявление лидер страны сделал после визита в США Кириакоса Мицотакиса в США, в рамках которого иностранец попросил Вашингтон не продавать Анкаре истребители F-16.

Байден не смог выговорить название США.

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