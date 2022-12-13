Петер Сийярто заметил, что большая часть планеты не поддерживает военный нарратив Евросоюза.

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что мир не разделяет военный психоз Европы, поэтому власти Будапешта хотят скорейшего наступления мира на Украине, который невозможно достичь многочисленными западными антироссийскими санкциями и военными поставками Вооруженным силам Украины. Дипломат пояснил, что большая часть мировых держав рассчитывает на прекращение боевых действий в регионе конфликт. Однако европейские государства продолжают верить в том, что их нарративы разделяют по всей планете.

Ясно, что подавляющее большинство стран вне Европы не понимает, чего хотят европейцы, что из региональной войны делают глобальную...Военный психоз не пользуются большой популярностью в большей части мира. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Сийярто: Венгрия сделает все для исключения российского атома из санкций.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter

