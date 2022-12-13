Министр иностранных дел Венгрии заявил, что мир не разделяет военный психоз Европы, поэтому власти Будапешта хотят скорейшего наступления мира на Украине, который невозможно достичь многочисленными западными антироссийскими санкциями и военными поставками Вооруженным силам Украины. Дипломат пояснил, что большая часть мировых держав рассчитывает на прекращение боевых действий в регионе конфликт. Однако европейские государства продолжают верить в том, что их нарративы разделяют по всей планете.
Ясно, что подавляющее большинство стран вне Европы не понимает, чего хотят европейцы, что из региональной войны делают глобальную...Военный психоз не пользуются большой популярностью в большей части мира.
Петер Сийярто, глава МИД Венгрии
Сийярто: Венгрия сделает все для исключения российского атома из санкций.
Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter
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