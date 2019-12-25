МИД Венгрии: включение каспийского газа в энергобаланс страны требует серьезных инвестиций

Петер Сийярто призвал Европу искать возможности обеспечить дополнительные объемы поставок газа в регион.

МИД Венгрии сообщил о том, что включение каспийского газа в энергетический баланс страны требует серьезных инвестиций. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто сделал в рамках выступления на Бакинском энергетическом форуме. Чиновник заметил, что Будапешт привержен данной инициативе, но для ее реализации требуется создать необходимую инфраструктуру.

Одной доброй воли недостаточно. Мы привержены вопросу включения каспийского газа в свой энергобаланс, это требует серьезных инвестиций для создания инфраструктуры. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Эксперт напомнил участникам мероприятия о том, что около 85% спроса на газ в Венгрии обеспечивается российской стороной. К вопросу страна подходит с прагматической точки зрения, а не просто "выступает против всего". По мнению Сийярто, существует определенная красная черта, которую переступать не следует. Он призвал не давить на страны по данному вопросу с поставками, а задуматься о путях доставки дополнительных объемов ресурсов в европейский регион.

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