Жолт Байер объяснил, что действия Киева копируют Берлин во времена фашизма.

В Венгрии Украину приравняли к нацистской Германии. Соответствующее заявление сделал местный журналист по имени Жолт Байер, являющийся одним из ближайших соратников премьер-министра Виктора Орбана. Представитель СМИ полагает, что в современный киевский режим является аналогом фашистской страны. В частности, эксперт обратил внимание на тот факт, что действия властей по искоренению всего русского полностью копируют поведение немецких нацистов, проводимые в адрес еврейского народа.

Это уже было в нацистской Германии. Так уже говорил Геббельс. Большие костры пылали тогда на улицах нацистской Германии, и в них кидали произведения, вредные для немецкого мышления и немецкого народа. Жолт Байер, венгерский журналист

Журналист уверен в корректности своего высказывания, а также в представленной оценке происходящего на Украине. Жолт Байер ставит под сомнение существование украинской культуры и нации как таковой. Своими словами он подтвердил факты о том, что значительная часть современной Украины ранее являлась польской и российской территориями.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт