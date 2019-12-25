МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу

Украинская сторона считает, что это очевидные попытки сорвать перемирие.

МИД Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с его российским коллегой Сергеем Лавровым по Донбассу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кулеба полагает, что необходимо немедленно пообщаться с Лавровым по поводу сложившейся ситуации. Министр рассказал, что в зоне ООС (операция объединенных сил) начались провокации, повлекшие за собой смерть одного украинского солдата. Кроме того, еще один человек был ранен. Он подчеркнул, что незаконные вооруженные формирования создают препятствия для урегулирования конфликта.

Напомним, что с 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Запрещено стрелять, размещать вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Введена дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.

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