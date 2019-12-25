Глава МИД Литвы считает, что "белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым".

Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии. Об этом в интервью Financial Times заявил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус.

Линкявичус подчеркнул, что ЕС утрачивает свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Белоруссии. Глава ведомства уверен, что белорусам нужно дать возможность быть среди демократических государств. Дипломат заявил о намерении более тесно сотрудничать со странами объединения. Однако это произойдет в случае, если власти проведут ряд реформ.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Литве нужно обратить внимание на свои проблемы, а не проблемы тех соседей, которые "к ней хорошо относились и в определенной степени продолжают кормить".

Ранее мы сообщили, что министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти.