МИД Швейцарии: Трамп может очень быстро добиться сделки между Россией и Украиной

Иньяцио Кассис сделал прогнозы по поводу сроков, в которые США заставят Украину договориться с Россией.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп может очень быстро заключить мирную сделку по урегулированию на Украине между Москвой и Киевом. Такое мнение выразил в интервью журналистам местной газеты SonntagsBlick министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Авторы из издания хотели узнать данные о том, на какое время могут затянуться попытки вашингтонской администрации заключить соглашение по региональному конфликту в Европе.

Такое может произойти очень быстро, как в случае с соглашением по Газе. Иньяцио Кассис, глава МИД Швейцарии

Иностранный дипломат заметил, что для своей страны видит цель в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году в тому, чтобы ОБСЕ оказалась готова к такому исходу. Кроме этого Иньяцио Кассис отказался комментировать прессе условия, при которых имело бы смысл провести вторую конференцию в Бюргенштоке.

Фото: pxhere.com