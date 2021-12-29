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МИД: Россия расширила список лиц ЕС, которым запрещен въезд
Сегодня, 7:04
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МИД: Россия расширила список лиц ЕС, которым запрещен въезд

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Российские дипломаты объяснили свое решение.

МИД РФ: Россия расширила список официальных лиц Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Такое заявление размещено на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. Данное постановление в Москве было принято в рамках принципа взаимности и паритетности. Дипломаты считают, что коллеги из ЕС регулярно принимают решения, которые связаны с ограничениями граждан и организации РФ в правах. По мнению руководства страны, это делается при бездоказательности обвинений.

Ответные меры коснулись, в первую очередь, руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают.

заявление МИД РФ

В российском списке также значатся сотрудники европейских силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти конкретных стран (членов Евросоюза). По мнению дипломатов, эти лица несут личную ответственность за проведение антироссийской политики и "насаждают" меры, которые ущемляют законные права русскоязычных жителей и прессы.

Лавров шуткой прокомментировал инициативы из США о введении против него санкций.

Фото: Piter.tv
 

Теги: евросоюз, мид, ответные санкции россии, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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