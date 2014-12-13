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МИД: Россия осудила атаку Израиля по территории Ливана

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В ведомстве отметили, что данная силовая акция представляет собой грубое нарушение базовых норм международного права.

Россия осудила атаку Израиля по территории Ливана. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

В ведомстве прокомментировали инцидент, произошедший 30 июля. Речь идет об ударе израильским беспилотником по жилому зданию в районе пригорода Бейрута. По словам Настасьина, данная силовая акция представляет собой грубое нарушение базовых норм международного права. Он также призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке проявлять сдержанность и воздержаться от шагов, способных привести к эскалации.

Ранее Захарова заявила, что США расчищают поляну для беспредела по ДРСМД.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: атака, израиль, ливан, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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