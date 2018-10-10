МИД: Россия не будет поставлять нефть странам, поддерживающим ценовой потолок

Россия не будет поставлять нефть странам, поддерживающим ценовой потолок. Об этом заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, нынешняя ситуация на энергетических рынках сейчас подвержена сильной волатильности. Он подчеркнул, что ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов. Руденко ответил на вопрос, обсуждаются ли с недружественными странами, например с Японией, перспективы закупок российской нефти.

Правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку на нефть российского происхождения - антирыночной мере, нарушающей цепочки поставок. Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею. Андрей Руденко, замглавы МИД РФ

