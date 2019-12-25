МИД России заявил об ответных мерах на блокировку каналов RT на YouTube

Главред RT назвала блокировку "настоящей медийной войной", которую объявила России Германия.

Министерство иностранных дел РФ намерено принять меры в ответ на удаление немецких каналов RT на платформе YouTube. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

МИД расценивает данный случай как "очевидное проявление цензуры и подавление свободы выражения мнений".

Немецкоязычные проекты российского медиахолдинга RT подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга "Ютьюб", совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны. из сообщения МИД РФ

Российское внешнеполитическое ведомство намерено принять симметричные меры в отношении немецких средств массовой информации, которые находятся на территории России и были не раз уличены во вмешательстве во внутренние дела государства.

Напомним, накануне главный редактор телевизионного канала RT Маргарита Симоньян заявила, что Youtube без возможности восстановления удалил два немецкоязычных канала "RT DE" и "Der Fehlende Part". Она призвала российских законодателей ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру СМИ после данного инцидента, который, по ее мнению, является "настоящей медийной войной".

Ранее Министерство юстиции РФ включили в реестр СМИ-иноагентов проект "Важные иноагенты"*, который был создан сотрудниками "Важных историй"*.

Фото: МИД РФ

"Важные иноагенты"* - СМИ внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

"Важные истории"* - СМИ внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов