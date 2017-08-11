Проект "Важные иноагенты"* признали СМИ-иноагентом

На данный момент в список СМИ-иноагентов входят 48 организаций.

Министерство юстиции РФ включили в реестр СМИ-иноагентов проект "Важные иноагенты"*, который был создан сотрудниками "Важных историй"*. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В соответствии с распоряжением Минюста России от 27 сентября 2021 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Важные иноагенты"*. из сообщения Минюста РФ

Напомним, телевизионный канал "Дождь*, проект "Важные истории"* и семь российских журналистов включили в данный перечень в августе текущего года. Сейчас в список СМИ-иноагентов входит 48 организаций.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что не видит дискриминации в отношении средств массовой информации в рамках закона об иностранных агентах. По ее словам, в настоящее время на повестке дня не стоит вопрос об упразднении закона об иноагентах, однако, он может быть скорректирован.

Фото: pixabay.com

"Важные иноагенты"* - СМИ внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

"Важные истории"* - СМИ внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

Телеканал "Дождь"* - СМИ внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов