Матвиенко: закон об иноагентах может быть скорректирован

Председатель Совета Федерации уточнила, что сейчас на повестке дня нет вопроса об отмене закона об иноагентах.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что не видит дискриминации в отношении средств массовой информации в рамках закона об иностранных агентах. Об этом она сказала в ходе брифинга.

По словам Матвиенко, в настоящее время на повестке дня не стоит вопрос об упразднении закона об иноагентах, однако, он может быть скорректирован.

Совфед по итогам выборной кампании проведет мониторинг правоприменительной практики закона, и, если в чем-то двойное трактование или неправильное применение, и нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить. Валентина Матвиенко, председатель СФ

Ранее глава "Альянса врачей"* (организация включена Минюстом в список иноагентов) Анастасия Васильева попросила больше не ассоциировать ее и подконтрольный ей профсоюз со структурами, которые были созданы Алексеем Навальным.

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