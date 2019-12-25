Представителей СМИ-иноагентов пригласят на пресс-конференцию Путина

"Но не всех, конечно, – их же много", отметил Дмитрий Песков.

Сотрудников средств массовой информации, которых признали иностранными агентами, допустят на большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ношение такого статуса не накладывает запрет на профессиональную деятельность.

Да, действительно. Но не всех, конечно, – их же много, иноагентов. Но те основные средства массовой информации, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики – да, они будут приглашены. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Мероприятие состоится в очном формате в Центральном выставочном зале "Манеж". По словам Пескова, свободной аккредитации журналистов в этом году не предусмотрено: всего позовут 500 представителей СМИ.

Ранее Piter.TV спросил у журналистов и представителя НКО о том, как изменилась их деятельность после присвоения статуса иностранного агента.