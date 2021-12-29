МИД России считает неприемлемыми националистические высказывания нового министра Казахстана Умарова

Захарова заявила, что суверенным делом Казахстана является назначение членов правительства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг заявила, что Москва считает неприемлемыми высказывания националистического характера нового министра информации Казахстана Аскара Умарова. Эти высказывания ранее публиковались в СМИ.

Любые националистические, ксенофобские высказывания, разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями неприемлемы, потому что это наша принципиальная позиция. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Захарова допустила, что что-то может приписываться, но опровержений не видела. При этом Захарова отметила, что суверенным делом Казахстана является назначение членов правительства. По ее словам, руководство страны следует курсу на углубление дружественных отношений с Россией.

Отметим, что Умаров в связи с появившимися в СМИ публикациями заявил, что на предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами и не является тем, за кого его хотят выдать.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябковзаявил, что Россия может провести мероприятия ВМФ, если США будут провоцировать.

Видео: МИД России